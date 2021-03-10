По ее словам, Киев намеренно анонсировал, но не представил свою инициативу, чтобы шантажировать жителей региона, угрожая им войной.
Министр пояснила, что такой шаг был сделан с расчетом на то, что если Луганск и Донецк откажутся его выполнять, то им «устроят военный сценарий».
«Это очередная попытка Украины избежать реализации Минских договоренностей. А ведь именно в них изложен единственно возможный путь к миру», — подчеркнула Никонорова.
Накануне глава Офиса украинского президента Андрей Ермак заверил, что Украина ожидает одобрения Россией нового плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе. При этом в Кремле заявили, что не осведомлены о новых планах Киева относительно Донбасса, и предложили вернуться к выполнению Минских соглашений.