Долги жителей украинской столицы за тепло и горячую воду к 1 марта достигли 4,4 млрд грн, наибольший долг на одно домохозяйство вырос до 204 тыс. грн, сообщил директор СП «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» (КТЭ) Константин Лопатин 10 мая

По его данным, основная часть долга приходится на четверть потребителей, или 225 тыс. столичных домохозяйств. Топ-10 должников в общей сложности не уплатили 1,8 млн грн — от 156,27 тыс. грн до 204,17 тыс. грн.

Все они — владельцы квартир в элитных районах столицы площадью от 223 кв. м почти до 1350 00 кв. м.

«Среди наших системных должников нет ни одного, чья жилплощадь была бы меньше 200 кв. м», — подчеркнул Лопатин.

Злостные неплательщики. Почему украинцы больше не могут оплачивать услуги ЖКХ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если у должника числится в собственности еще одно жилье или сумма долга превышает 94,5 тыс. грн, то его квартиру имеют полное право отобрать за долги.

В противном случае жилье могут арестовать, а долг взыскивать с заработной платы, отбирая ее половину.

Также к должникам будут применять санкции, аналогичные тем, что действуют в отношении неплательщиков алиментов, а именно конфискацию имущества, запрет выезжать за границу, пользоваться оружием, охотиться.

Также неплательщиков ждут штрафные санкции: за год просрочки к задолженности добавят 20% штрафа, за два — 30%, за три года — 50%.

Следует отметить, что цены на коммунальные услуги неимоверно высокие по сравнению с уровнем доходов граждан, только стоимость газа с момента госпереворота на Украине выросла более чем в 10 раз.

Это провоцирует кризис неплатежей, поскольку людям просто не хватает денег на еду и ЖКХ одновременно.

По состоянию на 1 июля жители Украины задолжали за коммунальные услуги 57,9 млрд гривен — это почти половина суммы, уплаченной ими за ЖКХ в 2019 году (123,4 млрд грн).