По его данным, основная часть долга приходится на четверть потребителей, или 225 тыс. столичных домохозяйств. Топ-10 должников в общей сложности не уплатили 1,8 млн грн — от 156,27 тыс. грн до 204,17 тыс. грн.
Все они — владельцы квартир в элитных районах столицы площадью от 223 кв. м почти до 1350 00 кв. м.
«Среди наших системных должников нет ни одного, чья жилплощадь была бы меньше 200 кв. м», — подчеркнул Лопатин.
В августе 2020 года на Украине ужесточили условия взыскания долгов за коммунальные услуги с неплательщиков.
Если у должника числится в собственности еще одно жилье или сумма долга превышает 94,5 тыс. грн, то его квартиру имеют полное право отобрать за долги.
В противном случае жилье могут арестовать, а долг взыскивать с заработной платы, отбирая ее половину.
Также к должникам будут применять санкции, аналогичные тем, что действуют в отношении неплательщиков алиментов, а именно конфискацию имущества, запрет выезжать за границу, пользоваться оружием, охотиться.
Также неплательщиков ждут штрафные санкции: за год просрочки к задолженности добавят 20% штрафа, за два — 30%, за три года — 50%.
Следует отметить, что цены на коммунальные услуги неимоверно высокие по сравнению с уровнем доходов граждан, только стоимость газа с момента госпереворота на Украине выросла более чем в 10 раз.
Это провоцирует кризис неплатежей, поскольку людям просто не хватает денег на еду и ЖКХ одновременно.
По состоянию на 1 июля жители Украины задолжали за коммунальные услуги 57,9 млрд гривен — это почти половина суммы, уплаченной ими за ЖКХ в 2019 году (123,4 млрд грн).