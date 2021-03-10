Вокруг анонсированного расследования о «Вагнергейте» много слухов, у которых нет оснований. Об этом основатель издания Bellingcat Элиот Хиггинс написал в Twitter 10 марта

«Ходит много слухов о грядущем документальном фильме о "Вагнергейте" от Bellingcat, но вы должны слушать только то, что говорят об этом члены команды Bellingcat. Помимо этого, все, что я сейчас говорю, это "без комментариев"», — написал он.

Ранее журналист Дмитрий Гордон заявил, что 15 марта станет решающим для Украины днем. По его словам, граждане вскоре узнают информацию, которая станет судьбоносной для страны и общества. Непоправимый ущерб. Bellingcat готовит расследование по провальной спецоперации с «ЧВК Вагнер» © кадр из видео задержания

По данным Telegram-канала «Шептун», речь шла о дне выхода фильма исследовательской организации Bellingcat о главе Офиса президента Андрее Ермаке и его роли в срыве спецоперации против «вагнеровцев».

В конце июля 2020 года в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Впоследствии выяснилось, что провокация была подстроена Службой безопасности Украины с целью вывезти в страну тех из них, кто якобы принимал участие в событиях в Донбассе.