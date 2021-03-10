Порог госпитализаций с коронавирусом COVID-19 превышен в семи областях и Киеве. Об этом 10 марта свидетельствуют данные Министерства здравоохранения на сайте

Показатель числа госпитализаций в течение последних семи дней на 100 тысяч населения превышен в семи областях и в столице. Следует заметить, что норма составляет 60. В частности, в Ивано-Франковской области — 132,8 на 100 тысяч, в Винницкой области — 111,5, Черновицкой — 89,1, Закарпатской — 86,5, Житомирской — 82,8, Николаевской — 68,1, Хмельницкой — 63,4 и в Киеве — 68,8.

Также в «красной зоне» остаются четыре региона — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Поставки вакцин: Украина и Словакия показали, чем Россия отличается от США © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.

Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.