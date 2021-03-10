Жители Крыма и Донбасса подали восемь тысяч жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины. Об этом 10 марта сообщил замминистра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина в интервью изданию «Буквы»

«Сейчас против Украины ЕСПЧ имеет 10,5 тысячи заявлений. Это со всей страны. Из них восемь тысяч — это Крым и Донбасс. Из этих восьми тысяч семь тысяч поданы с Донбасса. И из них шесть тысяч — жалобы исключительно против Украины», — сказал Лещина.

Подробности сути исков он не сообщил, но выразил подозрение, что людей в ДНР и ЛНР могли якобы подтолкнуть массово подавать заявления против Украины. Также он сообщил, что есть 150-200 дел, которые касаются плохой организации боевых действий в Донбассе, в результате которых силовики оказались в плену. Война за квартиру Зеленских. Зачем Украине на самом деле Крым © РИА Новости, Дмитрий Макеев | Перейти в фотобанк

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. При этом еще в 2014 году подавляющее большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с РФ.