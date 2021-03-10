Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 марта заявил, что не располагает информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости

Ермак заявил о доработке плана по Донбассу © пресс-служба президента Украины

Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Украина доработала план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. По его словам, если РФ не одобрит его, это будет означать, что она не хочет мира в регионе.

В середине февраля Ермак заявлял, что считает Минские соглашения в нынешней редакции почти невыполнимыми. Президент Владимир Зеленский предлагал расшифровать каждый пункт соглашений, чтобы понять, способен Киев выполнить их или нет. При этом он утверждал, что Украина выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей.

Россия, в свою очередь, не раз призывала Киев перестать саботировать реализацию Минских соглашений, которые являются «безальтернативной основой внутриукраинского урегулирования».