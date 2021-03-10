Современное представление о Масленице на Украине считают следствием советизации. Об этом в своей статье написал автор Украина.ру Николай Подкопаев

Загальницы и Колодки: как на Украине могут переименовать Масленицу © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Этнограф Галина Олейник считает, что наше современное представление о Масленице — следствие советизации Украины, большевистского режима. Власть искусственно пыталась создать один народ и заменить все привычные традиции массовыми праздниками и пьянкой. <…> На Украине над "блинами" преобладали вареники, да и праздновали запуск поста совсем по-другому [чем в Московском царстве]», — приводит Подкопаев отрывок из статьи «Украинской правды».

Также, отметил он, украинские этнографы относятся к Деду Морозу, которого в последние годы на Украине заменил Святой Николай.

Больше о том, что украинцы едят на Масленицу, читайте в статье на сайте Украина.ру.