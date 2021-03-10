5 марта сессия Тернопольского горсовета приняла решение о присвоении местному стадиону названия «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича». 9 марта это решение осудил посол Израиля на Украине Джоэль Лион.
«Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. А дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот», — заявляет представитель МИДа.
Следует отметить, что это давняя тактика представителей украинской власти: апеллируя к историкам, заниматься героизацией нацистских коллаборантов, одним из которых является Шухевич.
Последний командовал созданным немецкими нацистами батальоном «Нахтигаль».
Данное подразделение было участником еврейского погрома во Львове в июне-июле 1941 года, в частности, его представители пытали и убивали евреев в тюрьме Бригидки.
До своего расформирования «Нахтигаль» последовательно выполнял карательные функции: сторожил еврейское население и советских военнопленных, производил расстрел евреев, участвовал в уничтожении польских профессоров.