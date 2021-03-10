Бывший депутат Верховной Рады Украины Михаил Гаврилюк на днях написал пост в Facebook, в котором рассказал, что в 41 год он наконец смог прочитать первые сто книг в своей жизни. Причем первой из них стала Конституция Украины

«Сегодня я дочитал свою сотую книгу. Да, сотая книга за всю жизнь. Не рассматривая, конечно, детские. У вас у всех была возможность увидеть начало моего читательского путешествия. В один из первых дней в Верховной Раде я принял "Конституцию Украины", ощущая недостаток знаний, и узнал все подробно. Но я на этом не остановился», — написал экс-парламентарий.

«Существо за прилавком»: экс-депутат потребовал выдворить с Украины продавщицу за русский язык © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Экс-депутат уточнил, что в детстве читающих ребят во дворе высмеивали, а теперь он получает удовольствие от общения с литературой, и заявил, что планирует прочитать еще 200, 300, а возможно, и 400 книг.

«Я только что доказал себе, что моя любимая притча о носороге, идущем к своей цели, несмотря ни на что, работает. Никогда не поздно начать учиться. Никогда не поздно начать читать. Не спешите с выводами, не ставьте на людей клеймо как на непригодных к какому-то делу. Потому что если человек захочет, он изменится», — сделал вывод Гаврилюк.

Читайте также: Сенсорная кнопка в Раде: чем занять руки депутатов во время голосования.

Михаил Гаврилюк — украинский активист Евромайдана, известный по скандальному любительскому видео, позже — депутат Верховной Рады Украины VIII созыва.

Известным Гаврилюк стал после того, как в январе 2014 года в Киеве бойцы спецотделения внутренних войск на морозе раздели его, снимая на видео, а позже погрузили в автозак.

После событий Майдана Гаврилюка избрали нардепом, его односельчане прокомментировали новость словами о том, что «на первом месте у него революция». Вторая гражданская жена парламентария осталась в его родной Яровке Черновицкой области, где воспитывает их общего сына.

Сам же Гаврилюк в 2016 году женился на 22-летней студентке, с которой познакомился на Майдане, она родила мужчине еще одного ребенка. После окончания депутатских полномочий мужчина заявил, что подрабатывает водителем такси.