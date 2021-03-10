В Бердичеве Житомирской области в коридоре амбулатории женщина устроила скандал и ударила по голове семейного врача, потому что ей не понравилось, что приходится ждать в очереди. Об этом рассказали в сюжете ТСН на канале «1+1» 9 марта

Пациентка обратилась в амбулаторию с жалобами на симптомы коронавируса. Ее возмутила необходимость долго ждать приема в очереди.

Когда пациентка стала скандалить, ее попыталась успокоить 45-летняя врач Наталья Маслий. Буйная пациентка стукнула ее кулаком по голове. После этого пострадавшую Маслий госпитализировали в отделение хирургии. У нее сотрясение мозга и повышенное давление. Неадекват преследовал, а потом зверски избил беременную женщину-врача в Житомире — видео © Simon Peter Tiu / flickr

В Центре первичной медико-санитарной помощи пояснили, что двое из четырех медиков амбулатории больны COVID-19 и из-за этого пациентов с подозрением на коронавирус и другими жалобами принимают по очереди. При этом у одной только Маслий в тот день было 52 пациента.

Врачи узнали агрессивную пациентку, поскольку она была частой посетительницей амбулатории, и вызвали полицию.

По факту нападения на врача завели дело по статье «Хулиганство». Однако из-за того, что 62-летняя виновница оказалась судьей апелляционного суда, дело передали в Государственное бюро расследований.