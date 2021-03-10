Январский объем производства на Украине муки является абсолютным месячным минимумом с начала наблюдений в 1999 году и составил 84,9 тысячи тонн. Об этом сообщает союз «Мукомолы Украины»

На Украине снова взлетят цены на продукты: эксперты рассказали, что подорожает весной © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Ранее Национальный научный центр «Институт аграрной экономики» сообщил, что в 2020 году Китай впервые возглавил топ-10 импортеров украинского зерна, закупив зерновых на 1,855 млрд долларов.

Египет, который переместился на второе место, закупил украинского зерна на 15% меньше, чем годом ранее, — на 1,12 млрд долларов.

Третье и четвертое места поделили между собой Индонезия и Испания. В целом в 2020 году экспорт украинского зерна составил 51,3 млн т на 9,4 млрд долларов.