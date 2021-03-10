Среднемесячный показатель производства муки в июле-январе 2020/21 маркетингового года составил 114,2 тысячи тонн. В январе 2020 года было произведено в 2,5 раза меньше муки, чем в январе 2000 года.
Ранее Национальный научный центр «Институт аграрной экономики» сообщил, что в 2020 году Китай впервые возглавил топ-10 импортеров украинского зерна, закупив зерновых на 1,855 млрд долларов.
Египет, который переместился на второе место, закупил украинского зерна на 15% меньше, чем годом ранее, — на 1,12 млрд долларов.
Третье и четвертое места поделили между собой Индонезия и Испания. В целом в 2020 году экспорт украинского зерна составил 51,3 млн т на 9,4 млрд долларов.