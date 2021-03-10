На Масленицу, как постоянно напоминают украинские СМИ, украинцы исконно ели не блины, а вареники.
По словам автора, на этом «различии» между традициями одного и того же праздника пытаются сыграть ушлые бизнесмены.
«Масница, Сырница, Сыропустная неделя, Колодка, Колодий, Запусты, Пущение, Турица — как наши предки праздновали "запуск" Великого поста! Оказывается, коронным блюдом на столе были не блины, а вареники с разными начинками!» — рекламирует один из украинских магазинов свою продукцию.
Подробнее о традициях украинской Масленицы читайте в статье на сайте Украина.ру