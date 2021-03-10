На фото лошади с золотистой шкурой гуляют в Чернобыльской зоне отчуждения.
Сотрудники заповедника проиллюстрировали снимки грациозных животных словами народной песни.
«Сонце низенько,
Вечір близенько,
Спішу до тебе,
Лечу до тебе,
Моє серденько!»
В 1881 году этот вид диких степных лошадей был описан учеными на основании черепа и шкуры, полученных российским полковником Николаем Пржевальским.
Считалось, что лошади Пржевальского находятся на грани вымирания. В Чернобыльскую зону отчуждения их привезли в 1998 году из заповедника Аскания-Нова. Здесь они прижились и стали активно размножаться. Их видели даже в «рыжем лесу», который считается одной из самых опасных зон радиоактивного загрязнения на планете.