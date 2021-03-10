По его словам, «яма», в которой оказалась Украина, — это результат «заигрываний» с русским языком со стороны некоторых политиков.
Он также выразил сожаление, что украинские власти «за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране».
«Знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать», — заявил Данилов.
По мнению секретаря СНБО, если украинцы начнут получать информацию из англоязычных источников, страна сможет уйти от российского информационного влияния.
Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
После вступления в силу этого закона участились скандалы, которые стали массово устраивать украинские националисты и активисты. Выросло количество угроз в адрес русскоязычных украинцев, зафиксированы случаи нападений.