Знание жителями Украины английского языка – залог независимости страны, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Об этом он 9 марта рассказал в своем выступлении на форуме «Украина 30», которое транслировалось в Facebook

По его словам, «яма», в которой оказалась Украина, — это результат «заигрываний» с русским языком со стороны некоторых политиков.

Он также выразил сожаление, что украинские власти «за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране».

«Знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать», — заявил Данилов.

Украинский язык поставил в тупик дочь Оли Поляковой © Мария Полякова/Инстаграм

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

После вступления в силу этого закона участились скандалы, которые стали массово устраивать украинские националисты и активисты. Выросло количество угроз в адрес русскоязычных украинцев, зафиксированы случаи нападений.