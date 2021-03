Ведущий вечернего ток-шоу на канале NBC Джимми Фэллон 9 марта поставил в эфире в подборке песен, которые лучше не слушать, трек украинского рэпера Максима Доши

Украинка сняла на камеру, как популярная рэперша из США танцевала на могилах © скриншот видео YouTube Максима Доши в рубрике Do Not Play («Не включать»). Он напомнил, что Доши выступал на шоу «Україна має талант» — 2010.

Ведущий поставил трек легендарного рэпера I Am The Best (2014), но выключил его после первых нескольких строк.

«Мне нравится, как он рифмует best и best», — отметил Фэллон.

«Гений!» — согласился один из музыкантов.

Максим Доши родился в Одессе. Как рэпер он прославился выступлениями на шоу «Україна має талант» — в 2010 и 2011 годах. Каждый раз публика встречала его без восторга. Он обещал, что еще вернется на большую сцену.

После попыток закрепиться в украинском шоу-бизнесе Доши со своими композициями стал своего рода интернет-мемом и объектом шуток, ролики с его речитативом получили сотни тысяч просмотров и еще больше комментариев.