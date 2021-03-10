Фэллон поставил песню Максима Доши в рубрике Do Not Play («Не включать»). Он напомнил, что Доши выступал на шоу «Україна має талант» — 2010.
Ведущий поставил трек легендарного рэпера I Am The Best (2014), но выключил его после первых нескольких строк.
«Мне нравится, как он рифмует best и best», — отметил Фэллон.
«Гений!» — согласился один из музыкантов.
Максим Доши родился в Одессе. Как рэпер он прославился выступлениями на шоу «Україна має талант» — в 2010 и 2011 годах. Каждый раз публика встречала его без восторга. Он обещал, что еще вернется на большую сцену.
После попыток закрепиться в украинском шоу-бизнесе Доши со своими композициями стал своего рода интернет-мемом и объектом шуток, ролики с его речитативом получили сотни тысяч просмотров и еще больше комментариев.