После шести лет стараний местных активистов в селе Костоватое в Николаевской области снесли памятник Ленину, который, по утверждению декоммунизаторов, был последним в стране монументом вождю мирового пролетариата. Об этом 10 марта сообщает ТСН

Отмечается, что местные власти три года не могли определить, в чьей собственности памятник. Потом еще два года искали технику, чтобы снести постамент. Не последний памятник. Декоммунизаторы проигрывают войну Ленину © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Никогда этот памятник, который стоит с 1980-х Ленину, не вызывал никакого мнения людей. Там не проводились митинги, там не возлагались цветы, все демонтировано усилиями агрофирмы. Пока никуда его не дели, убрали с глаз и все», — сказал староста села Александр Бондаренко.

В 2015 году на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации, приравнявших коммунизм к нацизму. Власти приняли решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.

Ранее о сносе «последнего» памятника Ленину на Украине сообщали в Одесской области.