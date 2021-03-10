Украина и Таджикистан намерены увеличить товарооборот в аграрной сфере. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины 9 марта

Украинский министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко провел встречу с послом Республики Таджикистан на Украине Хайдаром Давлатали Назризодой. В беседе принимал участие заместитель министра Тарас Качка.

Стороны обсудили торгово-экономические взаимоотношения и увеличение экспорта агропродукции на рынок Таджикистана. Украинский экспорт мяса птицы в ЕС обвалился © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

В частности, речь шла о поставке на рынок Таджикистана украинской продукции перерабатывающей, кондитерской и масложировой отраслей.

«Украина рассматривает Таджикистан как важного партнера в регионе Центральной Азии. Мы заинтересованы в увеличении двустороннего торгового оборота между нашими странами, реализации совместных проектов в различных отраслях, актуализации двустороннего межправительственного Соглашения о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии и сертификации и усилении работы в рамках межправительственной комиссии», — говорится на сайте Минэкономики.

В ходе встречи Петрашко также отметил важность поддержания контактов между сторонами, в том числе путем организации бизнес-форумов, круглых столов, семинаров, торговых представительств, выставок, ярмарок и т.п., сотрудничества при развитии технопарков на Украине и свободных экономических зон в Таджикистане.

Отмечается, что в 2020 году товарооборот между странами составил $24,9 млн. Экспорт украинских товаров в Республику Таджикистан за этот период составил $24,1 млн.