Как правильно встретить новолуние в марте 2021 года, в комментарии «Главреду» 9 марта рассказали астрологи Юлия Погорельченко и Влад Росс

Новолуние наступит в субботу, 13 марта, в 12:21.

Росс отметил, что в это время стоит строить планы на будущее и обсуждать новые замыслы. Также, по его словам, этот период подходит для встреч и дискуссий. Украинский астролог ответил, кому лучше купить недвижимость в марте © Pixabay/LNTH

В свою очередь, Погорельченко не рекомендует начинать в это время никаких новых проектов. Она предостерегает: новолуние принесет много иллюзий, в этот день многое будет происходить скрыто.

«Энергии может быть немного, но неплохо пройдет комфортное общение с приятными людьми. Создайте ненапрягающую обстановку», — посоветовала астролог.

Кроме того, в это новолуние стоит особенно внимательно относиться к предложениям финансового характера, подчеркнула Погорельченко.