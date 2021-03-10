Украинская певица Екатерина Бужинская сделала откровенную фотосессию в ванне, названной в честь известной египетской царицы, любившей разнообразные методы омоложения. Об этом артистка на днях рассказала в своем Instagram

Украинский язык поставил в тупик дочь Оли Поляковой © Мария Полякова/Инстаграм

«Захотелось расслабиться и получить удовольствие, релакс. Я подумала о том, что никогда у меня не было фотосессий в красивой ванной с цветами, и в голову пришла идея: "Я хочу принять ванну Клеопатры"», — написала исполнительница.

Она заверила своих подписчиков, что для принятия такой ванны не обязательно ходить в дорогие салоны красоты, можно устроить приятную и красивую процедуру прямо у себя дома, главное — соблюдать рецепт.

По версии Бужинской, для приготовления омолаживающей ванны Клеопатры нужно смешать стакан меда с двумя стаканами слегка подогретого молока, а также добавить к полученной смеси три столовые ложки соды, восемь капель эфирного масла и половину стакана морской соли.

По мнению певицы, регулярно принимать такие ванны получится дорого, но иногда баловать себя таким образом, особенно весной, должна каждая женщина.

Уверена исполнительница и в том, что каждая ее подписчица может сделать такую же красивую фотосессию во время процедуры, вот только где взять такую же ванную, как у Бужинской, она не сообщила.

«Шикарная самка», «Клеопатра нервничает», «Катя, ну кто одетым в ванне сидит?» — прокомментировали фото певицы в образе египетской царицы.

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Екатерина Бужинская — украинская певица, 41 год, обладает голосом меццо-сопрано, имеет звания заслуженной артистки и народной артистки Украины.