Украинский певец Олег Винник спровоцировал нарушение карантинных мер своим концертом в Броварах Киевской области накануне 8 Марта. На это обратили внимание подписчики артиста в комментариях под постом в Instagram с фотографиями, сделанными во время выступления

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Пользователи соцсети указали певцу на совсем не простую ситуацию с распространением COVID-19 в стране: «Для таких карантина не существует… И никаких законов… ПОЗОР!»; «Кажется, карантин же усилили», «Лучше было бы в масках».

На Украине ситуация с пандемией коронавируса остается напряженной. За последние сутки было зафиксировано 6377 случаев заражения COVID-19. С 24 февраля на территории страны действует адаптивный карантин.