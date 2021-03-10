На фото поклонники Винника сидят в концертном зале очень плотно, многие сняли маски.
Пользователи соцсети указали певцу на совсем не простую ситуацию с распространением COVID-19 в стране: «Для таких карантина не существует… И никаких законов… ПОЗОР!»; «Кажется, карантин же усилили», «Лучше было бы в масках».
На Украине ситуация с пандемией коронавируса остается напряженной. За последние сутки было зафиксировано 6377 случаев заражения COVID-19. С 24 февраля на территории страны действует адаптивный карантин.