В Николаеве мужчина нанес жестокие побои женщине — водителю троллейбуса. Об этом 9 марта сообщил местный портал «Новости-N» со ссылкой на комментарий предприятия «Николаевэлектротранс»

На Украине водитель троллейбуса грела двигатель факелом - видео © РИА Новости, Алексей Джура | Перейти в фотобанк Сообщается, что в микрорайоне Северный в салон троллейбуса забежал мужчина, который неожиданно набросился с кулаками на водителя. Большинство ударов пришлось по голове — женщину госпитализировали с сотрясением мозга.

Сам нападавший скрылся на автомобиле ВАЗ, номер которого успели записать очевидцы. Они также рассказали, что незадолго до нападения у водителя произошел конфликт с одной из пассажирок: последней не понравилось состояние купюр, которыми водитель дала сдачу с 50 грн (133,4 руб.).

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области вечером того же дня сообщили о задержании злоумышленника. Он подтвердил, что имел конфликт с водителем, но обвинения в нанесении побоев отверг. Задержанного передали следователям для установления обстоятельств инцидента.

Судя по фотографии, опубликованной полицией, задержанный является военнослужащим. Шеврон на форме говорит о том, что он несет службу в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.