Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе совещания 9 марта предложили новую систему борьбы с бедностью. Об этом сообщили на сайте Офиса президента

Более чем 9 млн украинцев грозит бедность из-за COVID-19 - ООН © Украина.ру

Также речь шла об увеличении количества рабочих мест путем либерализации трудового законодательства, повышении средней заработной платы.

«Украина должна стать страной, где удобно и уютно всем. Старшее поколение должно быть обеспечено достойными пенсиями. Мы должны помогать малоимущим и социально, и мотивировать к официальному трудоустройству», — сказал Зеленский.

За первое полугодие 2020-го бедность по тратам на Украине выросла до 45%. По оценке отдела исследования уровня жизни Института демографии, на конец 2020-го за чертой бедности в стране проживало 47-48%. Это означает, что в конце прошлого года около 19 млн украинцев тратили меньше, чем нужно для минимально нормальной жизни. Речь идет о сумме около 4 тысяч гривен (10 тысяч 850 рублей) в месяц. В Верховной Раде заговорили о том, что правительство должно срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью до 2030 года.