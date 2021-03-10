Депутаты считают, что распространение ложной информации об индийской вакцине угрожает нацбезопасности и ставит под угрозу жизни миллионов украинцев.
«Он (Порошенко. — Ред.) пытается дискредитировать власть, увеличить недоверие украинцев к вакцине, и это самое опасное из всего, что его команда делала последние годы, потому что напрямую касается жизни миллионов людей в Украине», — говорится в заявлении.
«Слуги народа» отметили, что безопасность вакцины Covishield подтверждена учеными и миллионами людей, которые уже вакцинировались. В партии напомнили, что среди них были, в частности, и президент Украины Владимир Зеленский, и министр здравоохранения страны Максим Степанов и даже далай-лама.
В начале марта на заседании Согласительного совета депутатских фракций и депутатских групп Порошенко раскритиковал действия нынешней украинской власти по противодействию пандемии коронавируса. Он заявил, что украинские врачи отказываются от прививок против коронавируса, так как власти закупили «говно».