Парламентская фракция «Слуга народа» заявила, что высказывания нардепа, экс-президента Украины Петра Порошенко относительно вакцины от COVID-19 Covishield усложняют общеевропейские усилия по борьбе с коронавирусом и ставят под угрозу жизни людей. Об этом говорится в заявлении на сайте партии от 9 марта

Порошенко назвал «говном» закупленную властями Украины вакцину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Он (Порошенко. — Ред.) пытается дискредитировать власть, увеличить недоверие украинцев к вакцине, и это самое опасное из всего, что его команда делала последние годы, потому что напрямую касается жизни миллионов людей в Украине», — говорится в заявлении.

«Слуги народа» отметили, что безопасность вакцины Covishield подтверждена учеными и миллионами людей, которые уже вакцинировались. В партии напомнили, что среди них были, в частности, и президент Украины Владимир Зеленский, и министр здравоохранения страны Максим Степанов и даже далай-лама.

В начале марта на заседании Согласительного совета депутатских фракций и депутатских групп Порошенко раскритиковал действия нынешней украинской власти по противодействию пандемии коронавируса. Он заявил, что украинские врачи отказываются от прививок против коронавируса, так как власти закупили «говно».