В однокомнатной квартире в 9-этажном доме в Кропивницком (бывший Кировоград) вечером 9 марта прогремел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по ЧС 10 марта

Инцидент произошел на втором этаже девятиэтажного дома по адресу ул. Юрия Коваленко, 7.

Сообщение о взрыве поступило в 19:52 (20:52 мск). На место происшествия прибыли спасатели, к 20:40 (21:40 мск) возгорание на месте взрыва удалось ликвидировать. Взрыв в украинской больнице, один человек погиб © Facebook, Оператор ГТС України

В результате взрыва пострадали два человека, их госпитализировали. Семь жильцов были эвакуированы.

Причина взрыва пока неизвестна. На месте происшествия работают специалисты.

Ранее, в январе, взрыв произошел на территории детского сада в Виннице.

После начала войны в Донбассе на Украине резко вырос нелегальный оборот нарезного автоматического оружия и взрывчатых веществ. Как отмечают украинские правоохранители, основными продавцами такого вида оружия являются военнослужащие — участники силовой операции в Донбассе.