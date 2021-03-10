Инцидент произошел на втором этаже девятиэтажного дома по адресу ул. Юрия Коваленко, 7.
Сообщение о взрыве поступило в 19:52 (20:52 мск). На место происшествия прибыли спасатели, к 20:40 (21:40 мск) возгорание на месте взрыва удалось ликвидировать.
В результате взрыва пострадали два человека, их госпитализировали. Семь жильцов были эвакуированы.
Причина взрыва пока неизвестна. На месте происшествия работают специалисты.
Ранее, в январе, взрыв произошел на территории детского сада в Виннице.
После начала войны в Донбассе на Украине резко вырос нелегальный оборот нарезного автоматического оружия и взрывчатых веществ. Как отмечают украинские правоохранители, основными продавцами такого вида оружия являются военнослужащие — участники силовой операции в Донбассе.