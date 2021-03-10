Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань опроверг информацию о его вызове на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ). Он сообщил об этом на своей странице в Facebook 9 марта

Вслед за Медведчуком СБУ хотела допросить Порошенко, но не получилось - СМИ © eurosolidarity.org Виктора Медведчука. Также в этот день был запланирован допрос Порошенко, однако он не состоялся.

«Вброс информационного фейка о якобы вызове Петра Порошенко на допрос в СБУ является попыткой власти отвлечь внимание украинцев от широкомасштабной коррупции в Офисе президента и эскалации на фронте», — заявил адвокат экс-главы государства.

Он обратился в СБУ с требованием опровергнуть информацию о вызове Порошенко.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на спецслужбу сообщило, что лидера «Европейской солидарности», как и Медведчука, вызвали на допрос посредством повестки, присланной в аппарат Верховной Рады.

В конце февраля в сети появилась запись телефонного разговора от 2014 года, во время которого якобы Медведчук говорит, что Порошенко предложил ему принять участие в освобождении заключенных и эту идею поддержал Владимир Владимирович (вероятно, речь шла о президента РФ Владимире Путине).