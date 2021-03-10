Ранее украинские СМИ сообщили, что 9 марта СБУ допросила сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Также в этот день был запланирован допрос Порошенко, однако он не состоялся.
«Вброс информационного фейка о якобы вызове Петра Порошенко на допрос в СБУ является попыткой власти отвлечь внимание украинцев от широкомасштабной коррупции в Офисе президента и эскалации на фронте», — заявил адвокат экс-главы государства.
Он обратился в СБУ с требованием опровергнуть информацию о вызове Порошенко.
Издание «Украинская правда» со ссылкой на спецслужбу сообщило, что лидера «Европейской солидарности», как и Медведчука, вызвали на допрос посредством повестки, присланной в аппарат Верховной Рады.
В конце февраля в сети появилась запись телефонного разговора от 2014 года, во время которого якобы Медведчук говорит, что Порошенко предложил ему принять участие в освобождении заключенных и эту идею поддержал Владимир Владимирович (вероятно, речь шла о президента РФ Владимире Путине).