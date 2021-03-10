Некоторых украинских пользователей сети возмутил комментарий посла Израиля Джоэля Лиона, который раскритиковал решение присвоить стадиону в Тернополе имя Романа Шухевича. Соответствующий пост появился на странице посольства в Facebook 9 марта

Решение о присвоении стадиону имени Шухевича было принято городским советом Тернополя 5 марта.

Посол Израиля осудил такой шаг и потребовал немедленно его отменить.

День в истории. 5 марта: ликвидирован командующий УПА* Роман Шухевич © Public domain

«Есть материалы Гаагского (вероятно, имеется в виду Нюрнбергский — ред.) трибунала, там вам все ответы на вопросы, кто есть кто. А "требовать" вы можете у себя дома»; «А я требую отмены присвоения международному аэропорту имени печально известного Бен-Гуриона, потому что он ущемлял права арабов на землях их проживания!»; «Посол Израиля на Украине забыл, что он здесь турист. Перестань лезть во внутренние дела Украины, иди в свою пустыню».

Согласно принятому Верховной Радой закону о чествовании бойцов ОУН и УПА*, все лица, которые вели борьбу против коммунистического режима в 1917-1991 годах, признаны борцами за свободу и независимость Украины.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ