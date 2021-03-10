Вакцинироваться от коронавируса на Украине отказались 60% медиков, которые работают непосредственно с зараженными пациентами. Об этом 9 марта заявил глава Министерства здравоохранения страны Максим Степанов, передает «Страна.ua»

Блицопрос: Андрей Золотарев о «Спутнике V» и вакцинации на Украине © Facebook, Золотарев Андрей

При этом Степанов указал, что «практически все врачи в коронавирусных отделениях переболели».

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в страну поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Позже президент Владимир Зеленский пообещал привить от коронавируса всех желающих украинцев до конца года, а бывший глава государства Петр Порошенко назвал вакцину «говном».