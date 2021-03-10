Врачи объяснили свой отказ рядом причин: одни заявили, что уже переболели COVID-19, другие решили подождать и «посмотреть на действие вакцины».
При этом Степанов указал, что «практически все врачи в коронавирусных отделениях переболели».
Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в страну поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Позже президент Владимир Зеленский пообещал привить от коронавируса всех желающих украинцев до конца года, а бывший глава государства Петр Порошенко назвал вакцину «говном».