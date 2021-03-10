В литовском городе Паневежисе женщина умерла после прививки от коронавируса. Об этом 9 марта сообщило РИА Новости со ссылкой на радио Литвы

Японка чуть не задохнулась после вакцинации Pfizer © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Как рассказала директор городской станции скорой помощи Рута Рамошкене, после вакцинации женщина пожаловалась, что ей не хватает воздуха. Медикам спасти ее не удалось.

Рамошкене подчеркнула, что так внезапно эффект от вакцины у пациентки проявиться не мог.

«Я думаю, у нее был стресс, были также проблемы со здоровьем», — предположила она.

В феврале в Литве спустя несколько минут после вакцинации от коронавируса умер мужчина. Пациенту было 77 лет, он страдал от проблем с сердцем и кровеносной системой. В Литовской службе контроля лекарств сослались на данные, которые позволяют сделать вывод, что вакцинация не была причиной смерти.