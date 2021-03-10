Украинским почвам, которые считаются главным национальным достоянием страны, угрожает деградация из-за их длительной безответственной эксплуатации сельхозпроизводителями. Об этом 9 марта сообщило правительственное издание «Урядовый курьер» со ссылкой на специалистов Института географии НАН Украины

В «аграрной сверхдержаве» резко сократилось сельхозпроизводство © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Чрезмерно активная эксплуатация почв вызывает не только их деградацию. Ухудшается качество грунтовых и поверхностных вод, что, в свою очередь, вызывает заиливание водоемов и уничтожение водной флоры и фауны.

Аналитики также отмечают, что почти треть всех сельскохозяйственных земель Украины сосредоточена в руках крупных агрохолдингов. Такая ситуация, констатируют специалисты, характерна для стран, где имеются негативные факторы: слабость и несовершенство законодательства, недостаточный контроль за его соблюдением, низкий уровень развития гражданского общества, коррумпированность власти.

Для решения проблемы эксперты призывают Верховную Раду незамедлительно принять законопроект о реформе системы государственного экологического контроля, который содержит элементы землепользования.