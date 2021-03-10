«На то, чтобы вести бой в городских условиях, мотивации, которая была в 2014-2015 годах, у Вооруженных сил Украины уже не хватает», — рассказал эксперт.
По его словам, сейчас в бригадах, которые находятся на линии соприкосновения, некомплект личного состава и «очень много заробитчан».
«А это люди со специфической мотиваций, которые контактный бой вряд ли потянут, тем более наступление, которое всегда сопряжено с жертвами», — подчеркнул Золотарев.
При этом он полагает, что украинские власти могут пойти на обострение в Донбассе по примеру успешных действий Азербайджана в Карабахе.
Интервью Золотарева можно прочитать на сайте Украина.ру.