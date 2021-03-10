У украинских военных на линии соприкосновения в Донбассе не хватит мотивации пойти в наступление и участвовать в городских боях, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру 9 марта

«На то, чтобы вести бой в городских условиях, мотивации, которая была в 2014-2015 годах, у Вооруженных сил Украины уже не хватает», — рассказал эксперт.

Украинский гамбит: чем для Киева и Москвы закончится новая война на Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

«А это люди со специфической мотиваций, которые контактный бой вряд ли потянут, тем более наступление, которое всегда сопряжено с жертвами», — подчеркнул Золотарев.

При этом он полагает, что украинские власти могут пойти на обострение в Донбассе по примеру успешных действий Азербайджана в Карабахе.

Интервью Золотарева можно прочитать на сайте Украина.ру.