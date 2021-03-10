«Здесь все, как у Чехова: если в первом акте на стене висит ружье, то во втором оно обязательно выстрелит», — сказал эксперт.
Он пояснил, что любое, даже самое длительное прекращение огня, если оно не подкрепляется политическими решениями, рано или поздно сменяется обострением, так как военные воспринимают перемирие лишь как некоторую передышку между боевыми действиями.
По его мнению, Киев может попытаться захватить часть территорий Донецка и Горловки с тем, чтобы с более сильных позиций диктовать условия в переговорах по Донбассу.
Интервью Золотарева можно прочитать на сайте Украина.ру.