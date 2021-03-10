Украинские власти могут пойти на обострение в Донбассе по примеру успешных действий Азербайджана в Карабахе, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру 9 марта

«Здесь все, как у Чехова: если в первом акте на стене висит ружье, то во втором оно обязательно выстрелит», — сказал эксперт.

Украинский гамбит: чем для Киева и Москвы закончится новая война на Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

По его мнению, Киев может попытаться захватить часть территорий Донецка и Горловки с тем, чтобы с более сильных позиций диктовать условия в переговорах по Донбассу.

Интервью Золотарева можно прочитать на сайте Украина.ру.