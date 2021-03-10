То, что Запад не собирается использовать российскую вакцину от коронавируса, какая бы она эффективная ни была, — это вопрос бизнеса. Поэтому поставки ее в отдельные страны Европы можно оценить как локальную победу. Об этом рассказал известный российский политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Вакцина за новые земли? Шутка про "Спутник V", которая может парализовать Словакию © Пресс-служба партии "Обычные люди" | Пресс-служба партии "Обычные люди" | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что победа на отдельном участке фронта связана с тем, что в отдельных странах ситуация с вирусом крайне плоха, и эта кризисная ситуация приводит к тому, что политики на региональном и даже на национальном уровне решают руководствоваться здравым смыслом.

«Итальянским, словацким и венгерским политикам лишний раз ссориться с Брюсселем нужды нет. У них и так достаточно поводов для конфликтов и претензий друг к другу. Если бы то, что им предлагает Евросоюз и США, они получили в достаточном количестве, то они бы на это не пошли», — указал Третьяков.

У российской фармацевтической промышленности не такая экономическая мощь и не такие лоббистские возможности, тем более в западных странах, чтобы побороть этих гигантов, которые действуют в тесном сплочении со своими политиками, так что решающей победы, если ее рассматривать как полное вытеснение «Спутником» всех остальных менее эффективных вакцин, конечно, не будет, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.