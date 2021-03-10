Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Италии. Ранее еще одна европейская страна, Словакия, закупила два миллиона доз российской вакцины. «Спутник» уже применяют в Сербии и Венгрии, он зарегистрирован в Северной Македонии и Молдавии. Возможность прямой закупки вакцины в обход регистрационных органов ЕС рассматривают эксперты Минздрава Чехии.
Эксперт отметил, что если кто-то отказывается от российской вакцины только потому, что его не устраивает политика Москвы, то ему необходимо действовать по принципу «ни литра российского бензина, ни киловатта российской электроэнергии».
«Но так же не ставится вопрос. И мы с вами здесь, в России, осуждая американцев за их санкции, тем не менее, продолжаем летать на «Боингах». Мы же не заявляем, что в знак протеста против очередных американских санкций мы отказываемся летать на «Боингах» и будем ходить пешком», — пояснил Жарихин.
Никто в Европе не говорит, что они готовы болеть и умирать, лишь бы не пользоваться российской вакциной, но в случае Украины банальная пропаганда ставится впереди жизненных интересов и населения, и самой политической элиты, заключил собеседник издания.
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