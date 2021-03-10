Российская вакцина от коронавируса Sputnik V — это всего лишь продукт, хоть и информационно раздутый. От политизации уйти трудно, но ради здоровья населения это все-таки имеет смысл. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Владимир Жарихин о российской вакцине для Европы © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что если кто-то отказывается от российской вакцины только потому, что его не устраивает политика Москвы, то ему необходимо действовать по принципу «ни литра российского бензина, ни киловатта российской электроэнергии».

«Но так же не ставится вопрос. И мы с вами здесь, в России, осуждая американцев за их санкции, тем не менее, продолжаем летать на «Боингах». Мы же не заявляем, что в знак протеста против очередных американских санкций мы отказываемся летать на «Боингах» и будем ходить пешком», — пояснил Жарихин.

Никто в Европе не говорит, что они готовы болеть и умирать, лишь бы не пользоваться российской вакциной, но в случае Украины банальная пропаганда ставится впереди жизненных интересов и населения, и самой политической элиты, заключил собеседник издания.

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