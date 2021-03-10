Эксперт отметил, что наиболее серьезно в стране присутствие России и российского капитала, в том числе через ЕАЭС, торговые связи, экспорт/импорт, движение капиталов, людей и многое другое.
«Турция — это все-таки внешний периметр для ЕАЭС и Казахстана. Турецкое влияние есть, но оно некритично для Казахстана», — указал Кусаинов.
Специалист также отметил, что экономическое и политическое влияние Китая на Казахстан не настолько значимо, чтобы говорить о принятии каких-то особых решений по обеспечению национальной безопасности.
Он добавил, что американские инвестиции в нефтегазовую отрасль Казахстана зависят исключительно от ситуации на рынке, а не от ситуации в политике или развития зеленой энергетики.
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