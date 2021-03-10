В отличие от России, позиции Турции и турецкого бизнеса в Казахстане не столь высоки. Об этом рассказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев

«Турция — это все-таки внешний периметр для ЕАЭС и Казахстана. Турецкое влияние есть, но оно некритично для Казахстана», — указал Кусаинов.

Специалист также отметил, что экономическое и политическое влияние Китая на Казахстан не настолько значимо, чтобы говорить о принятии каких-то особых решений по обеспечению национальной безопасности.

Он добавил, что американские инвестиции в нефтегазовую отрасль Казахстана зависят исключительно от ситуации на рынке, а не от ситуации в политике или развития зеленой энергетики.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.