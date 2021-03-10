Американские инвестиции в топливно-энергетический комплекс Казахстана зависят исключительно от рыночной конъюнктуры, а не от ситуации в политике. Об этом рассказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов в интервью изданию Украина.ру

Айдархан Кусаинов: Влияние Китая в Казахстане не столь критично, чтоб он отобрал ресурсы © Facebook, Айдархан Кусаинов Джо Байден выступает за зеленую энергетику, а инвестиции направлены в основном в нефтегазовый сектор.

Эксперт подчеркнул, что американские инвестиции в Казахстан зависят от зеленой энергетики или позиции Байдена.

«Американские инвестиции — это исключительно нефтегазовый сектор (Кашаган, Тенгиз и еще пару проектов), который живет своей жизнью, весьма далекой от политических течений», — указал Кусаинов.

С политической точки зрения невозможно сказать, будут ли США первыми или последними инвесторами в Казахстане, это зависит от экономических проектов и нефтяной конъюнктуры, заключил собеседник издания.

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