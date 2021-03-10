Сегодня некоторые специалисты выражали сомнения, что США останутся основным инвестором в Казахстан, учитывая, что новый президент Джо Байден выступает за зеленую энергетику, а инвестиции направлены в основном в нефтегазовый сектор.
Эксперт подчеркнул, что американские инвестиции в Казахстан зависят от зеленой энергетики или позиции Байдена.
«Американские инвестиции — это исключительно нефтегазовый сектор (Кашаган, Тенгиз и еще пару проектов), который живет своей жизнью, весьма далекой от политических течений», — указал Кусаинов.
С политической точки зрения невозможно сказать, будут ли США первыми или последними инвесторами в Казахстане, это зависит от экономических проектов и нефтяной конъюнктуры, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.