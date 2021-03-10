Председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе затронет внешне незаметные организационные вопросы и вопросы принятия решений. Об этом рассказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов в интервью изданию Украина.ру

Айдархан Кусаинов: Влияние Китая в Казахстане не столь критично, чтоб он отобрал ресурсы © Facebook, Айдархан Кусаинов Касым-Жомарт Токаев, основными приоритетами страны станет реализация договора о ЕАЭС, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества.

Год назад Токаев как раз об этом говорил, когда отклонил стратегию ЕАЭС с аргументацией, что не представлены все стороны, есть перекосы в количестве людей и другие проблемы, пояснил эксперт.

«В основном он критиковал организационную сторону союза. И это председательство Казахстана будет больше посвящено организационной стороне, чем большим программным документам», — указал Кусаинов.

Специалист также отметил, что наиболее серьезно в Казахстане присутствие России и российского капитала, в том числе через ЕАЭС, торговые связи, экспорт/импорт, движение капиталов, людей и многое другое.

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