С 1 января 2021 года председательство в Евразийском экономическом союзе перешло от Белоруссии к Казахстану. Как отметил президент Касым-Жомарт Токаев, основными приоритетами страны станет реализация договора о ЕАЭС, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества.
Год назад Токаев как раз об этом говорил, когда отклонил стратегию ЕАЭС с аргументацией, что не представлены все стороны, есть перекосы в количестве людей и другие проблемы, пояснил эксперт.
«В основном он критиковал организационную сторону союза. И это председательство Казахстана будет больше посвящено организационной стороне, чем большим программным документам», — указал Кусаинов.
Специалист также отметил, что наиболее серьезно в Казахстане присутствие России и российского капитала, в том числе через ЕАЭС, торговые связи, экспорт/импорт, движение капиталов, людей и многое другое.
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