Главного противника Владимира Зеленского, если он хочет удержаться у власти, будут определять в Белом доме. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Попов в интервью изданию Украина.ру

Алексей Попов: Присоединение США обрушит «нормандский формат» © sobityadnya.ru

Эксперт также отметил, что в США могут думать о стратегии (если американцы прямо не потребуют запретить «Оппозиционную платформу-За жизнь»), при которой Зеленский бы вышел во второй тур с Юрием Бойко, которого он победит по сценарию Ельцин-Зюганов или Кучма-Симоненко.

«Зеленский пытается заручиться поддержкой США, трудно сказать, насколько это выходит. Зеленский своими действиями, своими последними санкциями показал, что он способен на такие, мягко говоря, нестандартные ходы. До выборов еще далеко, ему надо избежать досрочных парламентских выборов, поскольку они превратят его в английскую королеву, потому что у его партии уж точно не будет монобольшинства», — указал Попов.

Говоря о возможном премьерстве Порошенко политолог отметил, что в условиях зависимости Украины в таком сценарии нет ничего нереального, однако более вероятно, что высказывание заявившего об этом экс-главы СНБО Александра Турчинова в большей степени троллинг.

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