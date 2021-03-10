Херсонская, Луганская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская области имеют право присоединиться к России. Если там пройдут свободные референдумы, они это сделают. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Совершенно очевидно, что Украина в ее нынешних границах не является дееспособным государством, подчеркнул Марков.

Политолог также отметил, что признание Москвы независимости Донбасса очень незначительно изменило бы ситуацию и являлось бы только жестом со стороны России в адрес стран Запада о том, что Россия не видит никаких путей урегулирования внутриукраинского кризиса, тем более что Россия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.