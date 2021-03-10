«Униатские Галичина и Волынь провозгласят независимость и будут маленьким независимым государством. Остаются регионы Малороссии, описанные в свое время Тарасом Шевченко и Николаем Гоголем. Это третье возможное образование», — считает эксперт.
Совершенно очевидно, что Украина в ее нынешних границах не является дееспособным государством, подчеркнул Марков.
Политолог также отметил, что признание Москвы независимости Донбасса очень незначительно изменило бы ситуацию и являлось бы только жестом со стороны России в адрес стран Запада о том, что Россия не видит никаких путей урегулирования внутриукраинского кризиса, тем более что Россия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР.
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