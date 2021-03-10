«Важнейший рычаг, воздействие на общественное мнение Украины, не использован. России нужно сделать несколько телеканалов, которые бы работали по украинской проблематике на русском языке и транслировались на территорию Украины. Эти телеканалы должны отражать три идеологии: первый телеканал — православную, второй — социалистическую и третий — ориентированный на сторонников российской государственности», — считает эксперт.
Политолог также отметил, что признание Москвы независимости Донбасса очень незначительно изменило бы ситуацию и являлось бы только жестом со стороны России в адрес стран Запада о том, что Россия не видит никаких путей урегулирования внутриукраинского кризиса, тем более что Россия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР.
Прямое военное столкновение России и Украины невозможно, но если все же произойдет, 80% украинской армии через несколько недель перейдет на сторону России, резюмировал Марков.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.