Украинский режим является не просто марионеточным. Он прямо противоречит национальным интересам страны, ненавидим абсолютным большинством граждан, поэтому может сохраняться с помощью антидемократических методов вроде фальсификаций выборов. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский получил дополнительные голоса, а в том, что реальные сторонники союза с Россией не были допущены к выборам, пояснил эксперт.

«Существует система террора со стороны как госструктур, МВД, СБУ, так и не государственных, как нацистские банды, которые используются для этого террора», — указал Марков.

Минские соглашения предполагают интеграцию Донбасса в Украину, и донбасские структуры должны послужить инструментом, с помощью которого будет ликвидирована эта диктатура, подчеркнул политолог.

Поскольку ситуация на Украине сохраняется, то Минские соглашения выполняться не будут, так как в центре стоит гибридная война против России с целью свержения Владимира Путина и установления в России марионеточного оккупационного режима по украинскому образцу, заключил собеседник издания.

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