Скорое наступление Украины в Донбассе прогнозировалось не раз, но именно сейчас ситуация наиболее приблизилась к полномасштабной войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

По его словам, может появиться причина, по которой этот сценарий снова будет отложен, но пока в Украине у власти антироссийские силы — военный сценарий неизбежен. Возможно, что пока только какие-то второстепенные факторы отделяют Донбасс от войны.

«Может, это отсутствие диалога между Байденом и Зеленским, а может, Байден специально не торопится завязывать с Зеленским дружбу, держась в стороне от возможной эскалации, но по скрытым каналам подталкивая Украину к войне. Наверное, есть еще причины второго ряда, но главные звезды, похоже, уже сошлись. Понятно, что не распутица удерживает ВСУ от наступления», — считает Ходаковский.

При такой ограниченности пространства, когда от линии фронта до границы с Россией всего сотня километров, и при такой урбанизированности донбасского региона, когда асфальтных дорог проложено в избытке для войны, — погода не аргумент.

Симуляция «незалежности»: зачем Киев так активно клянется в верности США © пресс-служба президента Украины

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С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».