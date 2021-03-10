Препятствуя завершению строительства и запуску «Северного потока – 2» и одновременно подталкивая Украину к войне, Америка хочет растянуть Россию на шпагат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Ранее замглавы Офиса президента Украины Юлия Свириденко призвала власти США ввести новые санкции против «Северного потока — 2» и России.

«Представим, что «Северный поток — 2» не будет запущен, а война на Украине приведет к нарушению работы украинской газотранспортной системы, — тогда интересы России существенно пострадают. Американцы только обрадуются, если Европа недополучит объемы российских углеводородов, и тут же поспешат занять освободившуюся нишу, при этом радуясь удару по российской экономике. Это одно из последствий», — рассказал Александр Ходаковский.

Симуляция «незалежности»: зачем Киев так активно клянется в верности США © пресс-служба президента Украины

То есть Россию ставят в положение, когда любой вариант приведет к каким-то потерям и нужно выбирать, что приоритетнее, добавил собеседник издания.

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