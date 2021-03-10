Ранее замглавы Офиса президента Украины Юлия Свириденко призвала власти США ввести новые санкции против «Северного потока — 2» и России.
«Представим, что «Северный поток — 2» не будет запущен, а война на Украине приведет к нарушению работы украинской газотранспортной системы, — тогда интересы России существенно пострадают. Американцы только обрадуются, если Европа недополучит объемы российских углеводородов, и тут же поспешат занять освободившуюся нишу, при этом радуясь удару по российской экономике. Это одно из последствий», — рассказал Александр Ходаковский.
А если Россия пойдет на уступки и не поддержит Донбасс в случае агрессии со стороны Украины, позволив Киеву восстановить контроль над территориями, это отразится уже на внутриполитической ситуации в самой России.
То есть Россию ставят в положение, когда любой вариант приведет к каким-то потерям и нужно выбирать, что приоритетнее, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.