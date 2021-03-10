Эксперт отметил, что сепаратистское движение Донбасса ориентировано не на независимость самого Донбасса, а на отделение от Украины с целью присоединения к России (по примеру Косово или Нагорного Карабаха), но центральное правительство в Киеве является очень необычным.
«Оно абсолютно марионеточное, которое не способно выражать национальные интересы Украины, а выражает интересы внешней силы, выступающей диктатором и оккупирующей стороной. Это спецслужбы США и Великобритании, а Украина, по сути, не имеет своего правительства, это группа марионеток иностранных спецслужб», — указал Марков.
Правительство Украины, выполняя волю диктатора, срывает выполнение Минских соглашений, а невыполнение Минских соглашений служит основанием для гибридной и санкционной войны против России, заключил политолог.
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