Минские соглашения представляют собой обычные соглашения между центральным правительством и сепаратистским движением и направлены на нормализацию отношений и возможную реинтеграцию. Однако необычен их контекст. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Зеленский хотел бы сменить американский диктат на европейский © РИА Новости, Нина Зотина

«Оно абсолютно марионеточное, которое не способно выражать национальные интересы Украины, а выражает интересы внешней силы, выступающей диктатором и оккупирующей стороной. Это спецслужбы США и Великобритании, а Украина, по сути, не имеет своего правительства, это группа марионеток иностранных спецслужб», — указал Марков.

Правительство Украины, выполняя волю диктатора, срывает выполнение Минских соглашений, а невыполнение Минских соглашений служит основанием для гибридной и санкционной войны против России, заключил политолог.

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