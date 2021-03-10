По его словам, канализация недовольства населения Украины в войну позволила бы отсрочить коллапс. То, что сейчас наблюдается в виде борьбы с инакомыслием, очень сильно напоминает уничтожение пятой колонны накануне каких-то переломных событий.
Ранее Владимир Зеленский неоднократно говорил о плане «Б» по реализации Минских соглашений.
«Поэтому вполне можно предположить, что так называемый план Б есть не что иное, как эскалация конфликта до уровня полноценной войны. И здесь большой вопрос, станет ли эта война следствием политического тупика, или переговорный процесс сознательно завели в тупик, предполагая политический кризис и возлагая на войну надежду как на способ его преодоления», — считает Александр Ходаковский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук обвинил Москву в пересечении красных линий в Донбассе и заявил, что, если Россия не признает себя стороной конфликта, украинская делегация предпримет «радикальные шаги».