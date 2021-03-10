Внутриполитическая ситуация на Украине складывается таким образом, что избежать кризиса можно только при помощи таких факторов, которые поглотят внимание общества сильнее, чем очевидные промахи администрации Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Уже не мир, еще не война. Что ждёт Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил

Ранее Владимир Зеленский неоднократно говорил о плане «Б» по реализации Минских соглашений.

«Поэтому вполне можно предположить, что так называемый план Б есть не что иное, как эскалация конфликта до уровня полноценной войны. И здесь большой вопрос, станет ли эта война следствием политического тупика, или переговорный процесс сознательно завели в тупик, предполагая политический кризис и возлагая на войну надежду как на способ его преодоления», — считает Александр Ходаковский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук обвинил Москву в пересечении красных линий в Донбассе и заявил, что, если Россия не признает себя стороной конфликта, украинская делегация предпримет «радикальные шаги».