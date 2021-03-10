Эксперт считает, что необходимо отвязать процесс получения паспортов Российской Федерации с получением местных паспортов ДНР и ЛНР.
«Неужели наше руководство не может надавить на [главу ДНР Дениса] Пушилина и руководство ЛНР с тем, чтобы отвязать этот процесс? Люди жалуются, что некоторые очереди уже расписаны до 2024 года, другие жалуются на то, что у них в Ростовской области не принимают документы», — сетует Безпалько.
Политолог отметил, что, даже если статус Донбасса так и останется неопределенным, у людей будут паспорта и возможность трудоустроиться, и они бы уже интегрировались и жили гораздо лучше, чем сейчас.
А сейчас Донбасс вынужден просто выживать, и это очень печально, потому что это те же русские люди, которые живут в Костроме, Магадане или на Урале, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.