Гуманитарная подгруппа украинской делегации 3 марта покинула заседание ТКГ по Донбассу.
По словам Ходаковского, любое поведение украинской стороны, делегированной в переговорный процесс, является отображением реального состояния дел.
Отсутствие конструктива и саботаж достигнутых договоренностей — это лейтмотив всех этих бесплодных лет, потраченных на попытки уйти от военного напряжения.
Собеседник издания напомнил, что участились радикалистские высказывания экс-президента Леонида Кравчука, неприемлемые для его статуса переговорщика, и в целом тактика украинской стороны стала откровенно вызывающей.
«А поскольку такое поведение — это не просто эмоционирование отдельных участников переговорной подгруппы, а выполнение поставленной свыше задачи, то совершенно очевидно, что оно подвязано под другие задачи, которые стали более актуальными для Украины, чем мир», — считает Александр Ходаковский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук обвинил Россию в пересечении красных линий в Донбассе и заявил, что если Россия не признает себя стороной конфликта, украинская делегация предпримет «радикальные шаги».
Трое военнослужащих Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) погибли, один был ранен в результате обстрелов на линии фронта 5 марта.