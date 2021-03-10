Поведение Украины в последнее время – это не тихий саботаж, а откровенная провокация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Если завтра война. Стратегические объекты СССР в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Казак | Перейти в фотобанк

По словам Ходаковского, любое поведение украинской стороны, делегированной в переговорный процесс, является отображением реального состояния дел.

Отсутствие конструктива и саботаж достигнутых договоренностей — это лейтмотив всех этих бесплодных лет, потраченных на попытки уйти от военного напряжения.

Собеседник издания напомнил, что участились радикалистские высказывания экс-президента Леонида Кравчука, неприемлемые для его статуса переговорщика, и в целом тактика украинской стороны стала откровенно вызывающей.

«А поскольку такое поведение — это не просто эмоционирование отдельных участников переговорной подгруппы, а выполнение поставленной свыше задачи, то совершенно очевидно, что оно подвязано под другие задачи, которые стали более актуальными для Украины, чем мир», — считает Александр Ходаковский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук обвинил Россию в пересечении красных линий в Донбассе и заявил, что если Россия не признает себя стороной конфликта, украинская делегация предпримет «радикальные шаги».

Трое военнослужащих Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) погибли, один был ранен в результате обстрелов на линии фронта 5 марта.