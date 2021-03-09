Датское энергетическое агентство (DEA) получило от Nord Stream 2 AG расписание прокладки второй нитки газопровода «Северный поток - 2» в исключительной экономической зоне королевства, что является условием продолжения проекта, сообщили в ведомстве 9 марта

«Датское энергетическое агентство получило график строительства линии А "Северного потока — 2"», — сказал глава пресс-службы DEA.

Как пояснили в ведомстве, перед началом работ, приостановленных из-за плохой погоды, компания Nord Stream 2 AG должна представить скорректированный график, который не нужно снова утверждать в DEA.

«Северный поток – 2»: В Германии изучают варианты развития ситуации, а на Украине готовятся жить в условиях запуска газопровода

Позднее появилась информация, что достройка трубопровода продолжится до сентября.

При этом «Газпром» заявлял, что заострять внимание на сроках завершения строительства «Северного потока — 2» не стоит, точных дат нет, и важен сам запуск проекта.

«Северный поток – 2»: как важнейший российско-европейский проект стал символом © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.