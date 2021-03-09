Украинские силовики минируют окрестности населённых пунктов Донбасса, сказал представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР). Его слова приводит РИА Новости 9 марта

«В зоне ответственности 36-й бригады вооруженных формирований Украины противник проводит мероприятия по наращиванию минных заграждений, напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан», — говорится в сообщении.

Для обстрелов Донбасса. Как Украина использует минометы, не запрещенные Минскими соглашениями © voi.com.ua

Ранее сообщалось, что подконтрольные Киеву войска усилили минометные обстрелы территории ДНР, непосредственно примыкающей к Донецку.

Так, район «Вольво-центра» на северной окраине Донецка около 17:00 7 марта оказался под минометным обстрелом со стороны украинских военных. Огонь велся со стороны населенного пункта Пески, выпущена дюжина мин из тяжелого 120-мм миномета.

Донбасс: обстрелы после трёх дней тишины и новые предложения Кравчука © Facebook, Операція об'єднаних сил | Facebook, Операція об'єднаних сил | Перейти в фотобанк

Ранее, в 9:50 7 марта, армия Киева обстреляла из гранатометов и стрелкового оружия поселок Минеральное под Ясиноватой.

6 марта украинские подразделения в общей сложности четыре раза открывали огонь по территории ДНР на донецком и мариупольском направлениях. Был ранен осколками житель поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка.