Посол Израиля на Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича. Об этом он написал в своем Twitter 9 марта

«Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного Гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения», — заявил дипломат.

Сессия Тернопольского горсовета приняла решение о присвоении названия городскому стадиону «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича» 5 марта.

День в истории. 5 марта: ликвидирован командующий УПА* Роман Шухевич © Public domain

Данное подразделение было участником еврейского погрома во Львове в июне-июле 1941 года, в частности, его представители пытали и убивали евреев в тюрьме Бригидки.

До своего расформирования «Нахтигаль» последовательно выполнял карательные функции: сторожил еврейское население и советских военнопленных, производил расстрел евреев в подвале, участвовал в уничтожении польских профессоров.