«Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного Гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения», — заявил дипломат.
Сессия Тернопольского горсовета приняла решение о присвоении названия городскому стадиону «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича» 5 марта.
Шухевич командовал созданным немецкими нацистами батальоном «Нахтигаль».
Данное подразделение было участником еврейского погрома во Львове в июне-июле 1941 года, в частности, его представители пытали и убивали евреев в тюрьме Бригидки.
До своего расформирования «Нахтигаль» последовательно выполнял карательные функции: сторожил еврейское население и советских военнопленных, производил расстрел евреев в подвале, участвовал в уничтожении польских профессоров.