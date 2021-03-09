На данный момент 26-летняя Свитолина считается, не только лучшей теннисисткой своей страны, но пятой ракеткой мира, и 35-летняя Кузнецова проиграла ей несколько последних личных встреч. Все это букмекеры взяли за основу ставок, считая, что украинка однозначно победит.
Отдельные спортивные комментаторы не согласились с каким прогнозом, заявив, что россиянка обладает важным умением собраться даже в самых сложных обстоятельствах. Что и произошло.
Кузнецова проиграла Свитолиной в первом сете со счетом 6:2, зато выиграла два последующих — 4:6, 1:6. что позволило российской теннисистке выйти в третий круг турнира в Дубае.
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Накануне состязания украинская спортсменка участвовала еще и в шоу пародий на местном телевидении, что многие поклонники осудили, заявив, что девушка потратила ценное время. Другие решили, что спортсменка ожидала поражения и с помощью музыки и танцев хотела отвлечь внимание публики.
Таким образом отвлекалась теннисистка и перед схваткой с представительницей Белоруссии Викторией Азаренко. Тогда спортсменка выложила снимки с откровенной фотосессии прямо перед выходом на корт.
Самые преданные фанаты 26-летней украинки предположили, что поражения пятой ракетки мира связаны с ее расставанием с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Пара встречалась больше года и объявила о расставании в конце февраля.