Украинская теннисистка Элина Свитолина, которой пророчили победу в схватке с российской коллегой Светланой Кузнецовой на турнире в Дубае, не смогла одержать победу, даже победив в первом сете. Информация об этом появилась на сайте «Чемпионат.com» 9 марта

На данный момент 26-летняя Свитолина считается, не только лучшей теннисисткой своей страны, но пятой ракеткой мира, и 35-летняя Кузнецова проиграла ей несколько последних личных встреч. Все это букмекеры взяли за основу ставок, считая, что украинка однозначно победит.

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Кузнецова проиграла Свитолиной в первом сете со счетом 6:2, зато выиграла два последующих — 4:6, 1:6. что позволило российской теннисистке выйти в третий круг турнира в Дубае.

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Накануне состязания украинская спортсменка участвовала еще и в шоу пародий на местном телевидении, что многие поклонники осудили, заявив, что девушка потратила ценное время. Другие решили, что спортсменка ожидала поражения и с помощью музыки и танцев хотела отвлечь внимание публики.

Таким образом отвлекалась теннисистка и перед схваткой с представительницей Белоруссии Викторией Азаренко. Тогда спортсменка выложила снимки с откровенной фотосессии прямо перед выходом на корт.

Самые преданные фанаты 26-летней украинки предположили, что поражения пятой ракетки мира связаны с ее расставанием с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Пара встречалась больше года и объявила о расставании в конце февраля.